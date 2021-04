Strafrechtelijk onderzoek naar overboord gevallen containers

Zondag werd duidelijk dat drie van de vijf containers die overboord sloegen weer terecht zijn. Het bergingsschip Friendship van Terschelling heeft zondag de derde container op de boden van de Noordzee gevonden. Een container met aceton en een met gebruikte bakolie waren eerder al geborgen.

'Geen bakolie en aceton in het water'

De container met aceton die vrijdag al gevonden was maar op zee niet kon worden geboren, is zaterdag door een sleepboot naar de Eemshaven gesleept. Daar was eerder ook al de container met gebruikte bakolie heen gebracht. Rijkswaterstaat is bij dat van beide stoffen zoals het nu lijkt niets in het water terecht is gekomen.