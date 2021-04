Verduurzamen visserij op het IJsselmeer heeft grote gevolgen voor visserij-evenementen

Het probleem is het zogenoemde aantal 'netnachten' die alle visserij-evenementen hebben, legt Bernard Rekers van de Visserij Vereniging Workum uit. "Een netnacht is een nacht dat we op een schip het net gebruiken. In totaal hebben we 500 netnachten tot onze beschikking. Die netnachten moeten we verdelen over alle evenementen. Nu in het plan staat dat dit aantal met 85 procent moet dalen, wordt het erg lastig om nog een evenement te organiseren."

Geen begrip in Den Haag

In het plan van minister staat dat ze alleen een uitzondering wil maken voor cultuurhistorische visserij. Maar die uitzondering geldt niet voor de zeilende visserij. En daar gaat het nu net om bij evenementen als de Visserijdagen of de Strontrace. Rekers: "Het grootste probleem is dat Den Haag niet helemaal begrijpt wat wij doen. We hebben eerder aangeboden om langs te komen en uit te leggen hoe het exact zit. Maar het begrip voor onze uitzonderingspositie is er nog steeds niet."