Leeuwarder rijdt met drank op en scheurt met 215 kilometer per uur over de A7

In 21-jarige man uit Leeuwarden is zondag zijn rijbewijs kwijt geraakt nadat hij met 215 kilometer per uur over de A7 reed. Nadat de politie de beginnende bestuurder aan de kant had gezet, roken ze een opvallende alcohollucht. Uit een test bleek dat de Leeuwarder maar liefst zes keer het toegestane promillage alcohol had gedronken.