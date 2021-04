Vaccinatieopkomst bij huisartsen 'redelijk', maar er is ook teleurstelling

Bij huisartsenpraktijk 't Dok in Harlingen maakte 75 procent van de opgeroepen Harlingers van de uitnodiging gebruik. Bij de praktijk Trynwâlden in Oentsjerk was dat 72 procent. Mensen die afgelopen zaterdag niet konden of spijtoptanten kunnen zich alsnog bij deze praktijk melden om later toch nog een prik te halen. Huisarts Wynstra fan de Trynwâlden is niet ontevreden over de opkomst van 72 procent, na alle negatieve publiciteit over het AstraZeneca-vaccin. Volgens hem ligt de opkomst op hetzelfde niveau als bij de jaarlijkse griepprik.

Teleurstelling in Appelscha over opkomst van 58 procent

Bij de praktijk van dokter Bruins in Appelscha overheerste aanvankelijk teleurstelling over de lage opkomst van 58 procent. Je hoort overal dat iedereen graag snel weer de vrijheid terug wil en dan komen veel mensen niet opdagen, zegt de dokter. De dokter zat met negen personeelsleden klaar, waarvan sommigen hun vrije dag hadden opgeofferd. Dan is het erg teleurstellend dat aan het begin van de dag veel mensen kwamen niet opdagen. Veel minder dan ze hadden verwacht.

Het lastige met het AstraZenica-vaccin is dat de flacons op moeten, als ze eenmaal zijn aangebroken. Je kunt ze niet in de koelkast bewaren voor later. De dokter heeft, toen duidelijk werd dat er veel over zouden blijven, gevraagd of de mensen ook familie, kennissen en buren hadden boven de 60 jaar die nog geen prik hadden gehad en die dat wel graag zouden willen. Toen werd het toch nog drukker.

Huilen

Momenteel wordt de groep van 6o tot 65 jaar ingeënt met het AstraZenica-vaccin. De mensen van 65 tot 75 jaar zijn nog niet aan de beurt, maar dokter Bruins heeft die op verzoek wel ingeënt. Sommige mensen waren zo emotioneel dat ze huilden dat ze een vaccin tegen corona kregen. Er was ook blijdschap. Zo kreeg de dokter en het personeel gevulde koeken aangeboden.

"Trombosekans bij anticonceptiepil veel groter"

Bruins begrijpt niet dat de kleine kans op bijwerkingen van het AstraZenica-vaccin zo'n grote rol speelt dat mensen het op vrij grote schaal laten afweten. Er is angst voor bijwerkingen van trombose, maar de kans daarop is bij de anticonceptiepil vele malen groter en daar hoor je niemand over. aldus Bruins.