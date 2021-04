'Corona OverbruggingsLening' heeft 21 Friese bedrijven van de ondergang gered

DecoCoat in Heerenveen

Als de COL-regeling er niet was geweest, dan had het bedrijf DecoCoat uit Heerenveen niet meer bestaan. Dat zegt oprichter en eigenaar Frans-Theo Niemeijer. Zijn bedrijf bestaat sinds 2016 en houdt zich bezig met het decoreren en lakken van fietsframes. Het gaat meestal om kleine series, speciaal voor klanten gemaakt. Het ging goed met het bedrijf, zo goed dat er geïnvesteerd moest worden in nieuwe machines en het aantrekken van nieuw personeel.

Maar toen kwam de coronacrisis. In februari kreeg Niemeijer te horen dat frames uit China niet konden worden geleverd, en er viel ook een voor de omzet belangrijke klant weg. Tussen maart en mei kelderde het werk, terwijl er net nieuwe mensen waren aangenomen. DecoCoat kwam wel in aanmerking voor de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), maar dat dekte slechts een deel van de omzet en loste het probleem niet op.

Maar de COL-regeling bood soelaas. Niemeijer deed in mei aanvraag en zo'n drie weken later had hij het geld op zijn rekening. De salarissen konden worden betaald en een noodzakelijke uitbreiding van de elektriciteitsvoorzienning kon worden gerealiseerd. De snelle reactie en afhandeling was voor Niemeijer cruciaal: anders had zijn bedrijf niet meer bestaan. Op dit moment gaat het weer goed, de fietsverkoop zit in de lift en DecoCoat heeft geen last meer van de crisis.