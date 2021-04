Oproep en overleg moet meer visnetten in zee voorkomen

De vorm van de kapotte netten die gevonden worden, maakt duidelijk dat ze kapot uit het net gehaald zijn, waarna er een nieuw stuk vanaf een rol weer in wordt gezet. Het feit dat zoiets na reparatie in zee belandt, betekent dat de mensen die de reparatie uitvoeren er ook wat aan kunnen doen om te voorkomen dat het spul in zee belandt.

De netten die gevonden worden, zijn ook niet heel oud. In zee kunnen er vogels of zeehonden in vastraken, maar ook voor de scheepvaart kan het gevaarlijk zijn als het bijvoorbeeld in de schroef komt. Het probleem speelt niet alleen in ons deel van de Noordzee en de Waddenzee; het visserij-afval belandt in de hele Noordzee, maar ook in de Noordelijke IJszee.

'Green Deal'

Marijke Boonstra van stichting De Noordzee ziet bij de vissers dat die er langzamerhand meer aandacht voor hebben. Een goed voorbeeld daarvan is het 'fishing for litter'-project. Boonstra probeert door gesprekken met belangenorganisaties van de visserij uiteindelijk de vissers zover te krijgen dat zij er beter om denken als ze het niet repareren. Dat gebeurt onder andere in het kader van de zogenaamde 'Green Deal' voor de visserij.