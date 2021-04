Grote twijfels over noodzaak en haalbaarheid van centrales voor vloeibaar biogas in Fryslân

De FNP en CDA stellenvragen over de beschikbaarheid van voldoende stront en biomassa in onze provincie. Zo zegt een verwerker van groenafval van de gemeente Leeuwarden dat biomassa al op diverse andere manieren wordt verwerkt voor bemesting van de grond. En omwonenden in Ritsumasyl, vlakbij de bouwplek van de centrale in Leeuwarden, maken zich zorgen over eventuele stank- en geluidsoverlast en over het grote aantal verkeersbewegingen dat ontstaat door de aanvoer van biomassa naar de centrale.

BioLNG

Plannen voor de beide centrales zijn de afgelopen weken door twee groepen ondernemers naar buiten gebracht. BioLNG is volgens de initiatiefnemers zeer geschikt als alternatieve brandstof voor het vracht- en scheepvaartverkeer dat nu nog zeer vervuilend is. Onder andere boten van Rederij Doeksen zullen er op varen. Ook zouden bijproducten van de centrale goede grondbemesters opleveren, zeggen de bouwers. De centrales in Harlingen en Leeuwarden hebben ieder jaar honderdduizenden tonnen aan biomassa nodig om te draaien.