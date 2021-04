Lanenkaatsen in Harlingen gaat dit jaar door, maar wel een paar maanden later

Vorig jaar ging het kaatsen op De Lanen in Harlingen helemaal niet door, maar dat wil het comité dit jaar zien te voorkomen. Het had misschien wel in juni gekund, maar dan had het zonder publiek gemoeten. En dat wil de organisatie niet. "De kracht van het Lanenkaatsen is juist de wisselwerking tussen kaatsers en publiek en maakt dit evenement zo bijzonder."

De afgelopen maanden heeft het comité gekeken naar verschillende scenario's. Verplaatsen naar juli en augustus wilden ze niet, vanwege de vakantieperiode., het EK voetbal en allemaal activiteiten in de stad. Een probleem om het in september te doen is dat het 's avonds eerder donker was. Daarom doen ze het nu in een lang weekend, en dan dus ook overdag. "We beseffen dat er ook in deze vorm kaatsers en bezoekers misschien niet mee kunnen doen in verband met andere verplichtingen. Aan de andere kant biedt het ook weer mogelijkheden voor kaatsers die doordeweeks niet mee zouden kunnen doen. Kortom: een gewogen beslissing."