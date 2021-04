Van Bergen moet shirtje Arjen Robben weer inleveren: "Hij zit te huilen in de bus!"

Over de wedstrijd kon Jansen voor een groot deel heel tevreden zijn. "Dit is heel lekker, ik ben er superblij mee. Het was ook een verdiende overwinning, vind ik. "De trainer vond dat zijn ploeg met name in de eerste helft wat eerder de lange bal had moeten spelen. "Toen we het iets dieper zochten, konden we makkelijker doorvoetballen. Lasse (Schöne, red.) en Joey (Veerman, red.) kwamen iets hoger aan de bal, met hun gezicht naar de goal. Dan kunnen ze geweldig voetballen."

Uiteindelijk kwam Heerenveen door een strafschop op voorsprong. En die werd deze keer niet genomen door Joey, maar door Henk Veerman. "Henk was altijd al nummer 1 op de lijst", zegt Jansen. "Maar Joey nam ze ook in de voorbereiding. Henk heeft dat aan hem overgelaten. Maar op een gegeven moment miste Joey en dan is Henk de nummer 1."