Friese schoolkinderen worden wakker op zeilschip onder as van vulkaan

Aan boord van de Wylde Swan zitten 28 leerlingen die het zeilend onderwijsprogramma Masterskip volgen. Al sinds januari ligt het schip voor anker voor de eilandengroep die met elkaar het land Saint Vincent en de Grenadines vormen. De vulkaan barstte een paar tientallen mijlen verderop uit.

De schoolkinderen kunnen nu waarschijnlijk niet meer terug naar het grootste eiland, Saint Vincent. De planning was om daar begin deze week aan te komen voor bijvoorbeeld een PCR-test en apparatuur voor de machinekamer. Dat ligt allemaal in de hoofdstad Kingstown.

"Van de andere schepen begrijpen we dat naar Kingstown zeilen eventueel niet meer mogelijk is", zegt directeur Christophe Meijer van de Wylde Swan. Hij zit in Fryslân, maar heeft veel contact met kapitein Marco van der Werf. "We proberen nu om de onderdelen met boottaxi naar ons vervoerd te krijgen. We hebben die spullen echt hard nodig! Door de noordoost-passaatwind wordt de aswolk naar de het zuidwesten geblazen. Dat is precies de plek waar wij straks langs moeten om met de scholieren terug te zeilen naar Sint Maarten."

Planning op losse schroeven

De bedoeling is dat de leerlingen op 24 april op het vliegtuig stappen terug naar Nederland. Voor die tijd moeten ze wel negatief op corona testen. Dat zouden ze doen in Kingstown, maar dat kan door de vulkaanuitbarsting niet. Ze zoeken nu uit hoe ze dat kunnen oplossen.