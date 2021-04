Burgumer ondernemer slachtoffer van fraude met coronasteun: "Boos dat het zo gemakkelijk kan"

Als duidelijk wordt dat er iets misgaat, wordt de legitieme eigenaar erop aangesproken door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat overkwam dus ook ondernemer Veenstra.

Beveiliging op het laagste niveau

De dader heeft op naam van Veenstra's bedrijf een zogeheten e-Herkenning aangevraagd; een soort DigiD voor bedrijven. De beveiliging daarvan door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stond voor het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op het laagste niveau ingesteld. De controle op de gegevens in de aanvraag voldeed ook niet. Want afgezien van de Kamer van Koophandel-gegevens klopte de informatie niet.

De beveiliging wordt nu wel strenger. Dat heeft RVO verteld aan RTL. Veenstra vindt het vervelend dat hij in eerste instantie als fraudeur werd betiteld, terwijl hij slachtoffer is. Het heeft hem veel tijd, inzet en nachtrust gekost om duidelijk te maken dat er iets heel anders aan de hand was.