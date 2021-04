'Versoepelingen coronamaatregelen week opgeschoven'

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet de coronamaatregelen op 21 april wilde verruimen. "Dat is nog net te vroeg", aldus de woordvoerder. Er wordt pas versoepelt als de piek van de derde golf is geweest.

Deskundigen huiverig

Veel deskundigen zeiden deze week al huiverig te zijn voor snelle versoepelingen. De besmettingscijfers in Nederland zijn nog steeds hoog. Zondag waren er in Nederland 8.288 nieuwe gevallen en er liggen bijna 2.500 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Die ziekenhuizen hebben de capaciteit van de intensive care ook uitgebreid. Daardoor moeten veel ziekenhuizen ook de andere zorg weer afschalen.

Versoepelingen die op 28 april kunnen worden aangekondigd zijn mogelijk de opening van terrassen en de opheffing van de avondklok. Ook wordt nagedacht over het deels openen van het hoger onderwijs en verder openstellen van winkels. Ook zou de bezoekersregeling mogelijk verruimd worden.

Dinsdag leggen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge in een persconferentie uit hoe het precies verdergaat. Die persconferentie is live te volgen bij Omrop Fryslân, op televisie, radio en online.