Derde van vijf containers Baltic Tern geborgen

Deze derde container was al gezonken en is door de bemanning van de Friendship aan dek getakeld. De container was bijna leeg, omdat die in tweeën was gebroken. In de container zaten houten pallets. Wat er van de container is overgebleven, is zaterdagnacht naar de haven van Terschelling gebracht.

'Geen bakolie en aceton in het water'

De container met aceton die vrijdag al was gevonden maar op zee niet geborgen kon worden, is zaterdag door een sleepboot naar de Eemshaven gesleept. Daar was eerder ook al de container met gebruikte bakolie naartoe gebracht. Rijkswaterstaat is blij dat van beide stoffen, zoals het nu lijkt, niemand in het water is beland.

Drie van de vijf overboord geraakte containers zijn nu gevonden. In de twee die nog in het water liggen, zitten volgens Rijkswaterstaat rollen papiervezel. Maandag wordt er verder gezocht.