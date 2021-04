HEA! Een bootreis naar Anjum

Hij is al even onderweg met zijn bootje, Nigel Koolhoven uit Den Haag. Een paar maanden geleden is hij overgestoken naar Makkum en nu is hij onderweg naar Anjum. Daar zal hij de vader van een vriendin helpen die gehandicapt is geraakt. Na de zomer is het doel om naar de zeevaartschool te gaan. Want uiteindelijk wil Nigel graag kapitein worden.