SC Heerenveen wint voor het eerst in bijna vijf jaar van FC Groningen

In de eerste helft had FC Groningen een klein overwicht, al kwam Heerenveen er wel meerdere keren goed uit. In de tegenaanval lag er regelmatig veel ruimte, maar daar maakten de Friezen niet altijd goed gebruik van. Een keer moest Groningen-doelman Sergio Padt wel serieus in actie komen. Met zijn vingertoppen tikte hij een schot van Henk Veerman ternauwernood naast.

Minder lastig had Padt het met de inzetten van Tibor Halilovic en Mitchell van Bergen. Aan de andere kant van het veld was de grootste kans voor Alessio da Cruz. Doelman Erwin Mulder en verdediger Ibrahim Dresevic konden samen voorkomen dat Groningen op voorsprong kwam. Eerder had spits Strand Larsen al een flinke kans gekregen, maar hij schoot van dichtbij over.

Na rust was de eerste kans voor Patrick Joosten, die nog maar net was ingevallen. Zijn inzet werd gekeerd door Mulder. Daarna nam Heerenveen steeds meer het initiatief. Padt keerde twee keer een schot van Joey Veerman en later ook een van Lasse Schöne.

Strafschop na onhandige overtreding

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd kreeg Heerenveen een strafschop, na een onhandige overtreding van Gabriel Gudmundsson bij het uitverdedigen. Hij trok Sherel Floranus naar de grond, nipt binnen het strafschopgebied. Scheidsrechter Dennis Higler dacht aanvankelijk dat de overtreding buiten de zestien werd gemaakt, maar na bestudering van de beelden wees hij toch naar de stip. Henk Veerman schoot Heerenveen vanaf elf meter op 0-1.

Toen bracht FC Groningen Arjen Robben binnen de lijnen, maar de vedette kon in zijn derde wedstrijd van het seizoen het verschil ook niet maken voor de Groningers. Integendeel: Heerenveen kwam na een goed uitgespeelde aanval zelfs op 0-2. Joey Veerman zette de aanval op, in de buurt van de middenlijn. Hij gaf de bal aan Schöne, kreeg 'm terug aan de linkerkant en zette voor op Halilovic. Tussen twee verdedigers in was de Kroaat als eerste bij de bal.

Eerste overwinning sinds oktober 2016

Het is de eerste overwinning van Heerenveen op Groningen in bijna vijf jaar. Zes van de laatste zeven wedstrijden eindigden in een gelijkspel, de andere werd gewonnen door Groningen. De laatste overwinning van Heerenveen was op 15 oktober 2016.