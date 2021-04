Auto meerdere keren over de kop op A32 bij Heerenveen

Het ongeluk gebeurde bij de afrit Heerenveen-Zuid, nadat de bestuurder in de berm was beland. Daarna sloeg de auto meerdere keren over de kop.

Twee ambulances kwamen ter plekke om hulp te verlenen. De bestuurder en een andere inzittende zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat, is niet bekend. De oprit naar de A32 was een poosje dicht.