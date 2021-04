Winkeldief probeert te vluchten en gooit kluis in het water bij Harlingen

De politie in Harlingen kreeg zondagmiddag een melding van een verdachte situatie in Harlingen. Een man zou zich tussen het groen van het Harlinger Bos verstoppen. Volgens een getuige had de man een groot, wit voorwerp in het water gegooid. Later bleek dat er bij een winkel in de stad was ingebroken en dat het witte voorwerp een kluis was.