Nyck de Vries valt in slotronde uit en pakt weer geen punten

Zaterdag niet aan de finish

Het was de tweede werdstrijd van dit weekend in Rome. Een dag eerder haalde De Vries de finish ook niet, nadat zijn auto schade opliep bij een crash van zijn ploeggenoot Vandoorne. Eerder dit seizoen pakte De Vries de overwinning in de openingsrace. Doordat De Vries nu twee wedstrijden op rij niet in de punten is geëindigd, zakt hij weg uit de top van het klassement. Hij staat nu vijfde, met 32 punten.

Over twee weken zijn de vijfde en zesde race van het seizoen. Dan is de Formule E in Valencia.