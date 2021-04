Roeister Ymkje Clevering weer Europees kampioen, zilver voor Aletta Jorritsma

De laatste twee keer werden ze ook Europees kampioen. Elisabeth Hoogerwerf, Karolien Florijn, Veronigue Meester en Clevering wonnen vrijdag de heat en gingen als favoriet de finale in. Ze pakten na de eerste 500 meter meteen een halve seconde voorsprong. Na 1.500 meter hadden ze die voorsprong uitgebreid en was de voorsprong 1,69 op de nummer twee op Ierland.

Nederland moest een beetje bijsturen, omdat ze dicht bij de boeien kwamen. Ierland zette richting de finish de sprint in en kwam dichtbij. Nederland pakte de winst met 0,45 seconde voorsprong op nummer twee Ierland. Groot-Brittannië werd op bijna vier seconden derde.

Zilver voor Jorritsma

Aletta Jorritsma uit Tzummarum pakte zilver met de Holland Acht, achter Roemenië. De Roemenen waren in de heat ook al de snelsten, voor Nederland. In de finale pakte Roemenië al snel een kleine voorsprong, die ze langzaam maar zeker uitbouwden. Op de finish hadden ze drie seconden voorsprong op Nederland. Achter de Holland Acht was er geen druk. Rusland werd op vijf seconden van Nederland derde. Vorig jaar werd Nederland kort achter Duitsland derde. Duitsland werd nu vijfde.

Van der Bij vierde

Jan van der Bij uit Aldegea (Sm.) werd vierde met de vier zonder stuurman. Vorig jaar pakten ze de Europese titel, maar toen deed Groot-Brittannië niet mee. Het zat aan het begin van de race dicht bij elkaar. Na een kwart had Nederland vijf honderdsten voorsprong op de Britten. Na de helft van de race pakten de Britten echter een paar meter voorsprong en die gaven ze niet meer weg. Nederland had steeds een kleine voorsprong op de Roemenen. Maar ze zagen aan het einde dat de Roemenen en de Italianen over Nederland heen gingen en Nederland vierde werd.