PvdA Noardeast-Fryslân verbijsterd over tekort: "College niet in controle"

De PvdA-fractie van Noardeast-Fryslân reageert kritisch op het nieuws dat het college te maken heeft met een tekort van 7,7 miljoen euro en dat er flink moet worden bezuinigd. De PvdA is verbijsterd en denkt dat het college - dat bestaat uit CDA, FNP, S!N, CU en VVD - niet 'in control' is. De fractie schrijft over 'geklungel' en is benieuwd of er niet meer lijken in de kast zitten.