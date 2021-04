Opgroeien in gevangenisdorp Veenhuizen: van ontsnappingen tot rare snuiters

Zijn jongste jaren bracht Van den Brink door in het gevangenisdorp, daarna verhuisde het gezin naar een boerderij net buiten Veenhuizen. Drie boeken zijn er intussen van zijn hand gekomen met verhalen over de geschiedenis en gebeurtenissen in Veenhuizen.

Tientallen bewakers hebben verteld wat ze ooit beleefden, van jong tot oud. Tot 1985 was Veenhuizen een echt gevangenisdorp, waar eigenlijk alleen maar veroordeelden en ambtenaren (bewakers) woonden. Ooit begon het als armenkolonie voor 'paupers', maar langzaamaan werd het meer een gevangenis.

Gevangenis in oorlogstijd

Toen Clemens werd geboren was het al een echte gevangenis, en dan ook nog in oorlogstijd. De eerste herinneringen in zijn leven zijn van lange rijen mannen die in gevangenispakken naar de binnenplaats liepen, of naar het land om te werken. Ook de bakker kent hij nog goed. Daar kreeg hij altijd een krakeling. Maar ook de mishandeling van gevangenen zag hij, dat heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. "De gruwelen gaan nog over mijn rug als ik daar aan terugdenk".