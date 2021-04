TERUGBLIK: De mkz-uitbraak in Fryslân in 2001

Mkz in Fryslân

Op 11 april 2001 bleek het virus ook in Fryslân te zijn. Er werd een geval van mkz vastgesteld op een melkveehouderij in Ee. Ook op een boerderij in Anjum dook een zware verdenking op en een dag later werd het tweede geval van mkz officieel bekend gemaakt.

Het betekende dat al het vee van deze twee boerderijen en dat in een straal van twee kilometer in de omgeving moest worden geruimd, om de verspreiding van het virus de kop in te drukken.