Fout in Waterkaarten-app: snelvaren op Burgumer Mar daar nog toegestaan

Watersportvereniging Bergumermeer kwam al achter de fout in de app. "De eerdere proefopstelling is vanwege de corona pandemie afgebroken en een tweede proef is (nog) niet aangekondigd. Foutieve informatie dus op een betaalde app van de ANWB," schrijft de vereniging.

Provincie Fryslân wilde in 2020 wel een nieuwe proef beginnen met snelvaren op de Burgumer Mar, waarbij zaken zouden worden aangepast. Maar daar is dus nog niets van gekomen. Plannen om het snelvaren weer toe te staan waren er al in 2017, maar sinds die tijd is er ook al geharrewar over. Sommige natuurorganisaties en dorpsbelangen waren tegen, terwijl ondernemers en de provincie het juist wel zagen zitten.