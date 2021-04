Aris Leeuwarden in vierde kwart onderuit tegen BAL

De Leeuwarders begonnen nog wel goed aan de wedstrijd. Na het eerste kwart stond er een 16-8 voorsprong op het scorebord. In het tweede kwart was het juist de thuisploeg die moeite had om te scoren. Daardoor konden de Limburgers terugkomen en gingen ze zelfs bij de rust aan de leiding: 25-31.

Het derde kwart was dan weer voor Aris, waardoor het vierde kwart uiteindelijk de doorslag moest geven. BAL had in dat kwart het meeste over en pakte uiteindelijk nog vrij ruim de overwinning: 57-72.

De wedstrijd tegen BAL was de voorlaatste thuiswedstrijd in de competitie voor Aris. Op 17 april spelen de Leeuwarders nog een uitwedstrijd tegen Almere Sailors en op 22 april is dan de laatste wedstrijd tegen The Hague Royals. Daarna volgt nog het bekertoernooi, waarin Aris het in de eerste ronde weer moet opnemen tegen Den Haag,