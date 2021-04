Milan (7) krijgt rolstoelbakfiets: "Hij gaat net zo snel als Max Verstappen"

Neurofibromatose is nog niet te genezen. De behandeling van de ziekte is het meest gericht op de ontwikkeling van de kinderen en het zo vroeg mogelijk opsporen van complicaties. "Het is met name een huid- en zenuwaandoening", legt Milans moeder Amber uit. "Het ziektebeeld is een ongeremde groei van goedaardige tumoren. Je maakt een bepaald eiwit niet aan, waardoor die cellen kunnen groeien. Alles kan ontregeld raken."

Vrijheid

De rolstoelbakfiets is zeer welkom in het gezin. "Ik heb zelf geen rijbewijs en als mijn vriend weg is en ik met Milan weg wil, kon dat alleen in de buurt. Dus deze rolstoelbakfiets geeft ons een hoop vrijheid", zegt Milans moeder.

Ronde Tafel 182

De roelstoelbakfiets is geschonken door 'Ronde Tafel 182 Wolvega', de lokale afdeling van de Nederlandsche Tafelronde. Dat is een vereniging voor jonge mannen die zich vanuit hun vriendschap inzetten voor het goede doel. De afdeling in Wolvega vindt het prachtig om het leven van Milan wat mobieler te kunnen maken met de elektrische fiets.