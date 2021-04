Nyck de Vries vliegt uit race na crash van ploeggenoot

De Vries begon als zevende aan de race in Rome. Zijn Belgische ploeggenoot Vandoorne had poleposition. De race verliep aanvankelijk goed voor De Vries. Hij won een paar posities en lag zelf heel even aan kop. Die positie kon hij niet vasthouden, maar hij reed nog wel in de punten.

Tot de crash van Vandoorne dus. De Vries kon de auto van Vandoorne grotendeels ontwijken, maar niet helemaal. Een bocht later parkeerde De Vries zijn Mercedes.

De winst in de derde race van het seizoen ging naar Jean-Éric Vergne uit Frankrijk, voor Sam Bird en Mitch Evans.

De Vries is koppositie kwijt

De Vries won de eerste race van het seizoen nog en ging tot zaterdag ook aan kop in het klassement. Die is hij nu kwijtgeraakt aan Bird. De Vries ligt nu derde, maar 32 punten.

Zondagmiddag is race 4, opnieuw in Rome.