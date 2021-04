Datums voor ticketverkoop Oerol bekendgemaakt

Het festival komt er wel wat anders uit te zien en er kunnen minder mensen naar voorstellingen. Maximaal 50 per voorstelling.

De vergunningsaanvraag is voor de inwoners van Terschelling vanaf afgelopen vrijdag in te zien op het gemeentehuis. Siart Smit, directeur van het festival vindt dat een heugelijk moment, al blijft het onzeker hoe de situatie zich ontwikkelt wat het coronavirus betreft. Als er vanuit de overheid strengere maatregelen zijn in juni, kunnen zaken nog anders moeten worden georganiseerd.