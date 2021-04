Roeier Jan van der Bij plaatst zich voor finale op Europees Kampioenschap

In het Italiaanse Varese pakten ze meteen de leiding en het leek er op dat ze met gemak en op grote afstand de halve finale zouden winnen, maar in de laatste meters kwamen die boten nog heel dichtbij. De eerste drie gingen door, maar Nederland hield de voorsprong op de nummer twee Roemenië met maar 27 honderdsten verschil. Polen werd derde, Zwitserland viel net buiten de boot.

In de andere halve finale was Groot-Brittannië heel sterk en waren in de tijd ook wat sneller dan Nederland. Van der Bij werd vorig jaar Europees Kampioen, maar toen deed Groot-Brittannië niet mee.

Zondag zijn de finales. Ymkje Clevering roeit dan ook in de finale in de vier zonder stuurvrouw. Aletta Jorritsma doet hetzelfde in de Holland Acht.