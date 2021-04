Twaalftal boeren houdt protest in Heerenveen voor hogere melkprijs

De actie is gemoedelijk, zegt boer Koos van der Zee. "Dat proberen we ook zo te houden." De boeren blokkeren de toegang niet. "We gaan goedschiks, kwaadschiks kan altijd nog. We willen dat het gesprek loskomt. Gewoon een keer om tafel nu. We worden uitgemolken door de supermarkten. De boer krijgt nu 33 cent per liter, maar in de supermarkt kost het meer dan 1,18 euro. Het verschil is groot en dat verschil blijft bij de supermarkt. Vorig jaar hebben wij een plak gemaakt voor een beter verdienmodel, maar die blijft maar in de lade liggen."

De boeren eisen dat de directie naar Heerenveen komt. "Maar de directie wil zich niet laten zien. We hebben al even contact gehad," zegt Van der Zee. De boeren hebben aangegeven dat ze later op de dag naar aan andere locatie rijden. Waar dat is, willen ze nog niet zeggen.