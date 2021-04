Vermilion stopt met mijnbouw in veld bij Griend; blijdschap, maar ook zorgen bij Waddenvereniging

Frank Petersen geeft meteen toe dat hij blij is dat de gaswinning bij het Zuidwalveld in ieder geval niet meer verder gaat. "Er zit niet genoeg meer in, het is op." Maar dat verbaast hem wel. "Want het bedrijf heeft altijd gezegd dat er nog genoeg aardgas zou zitten tot het jaar 2035. Het is dus een bevestiging dat als mijnbouwbedrijven iets voorspellen over de toekomst, dat het kennelijk helemaal niet zo zeker is als wat ze beweren."

Alarmerend

Volgens de Waddenvereniging is dat alarmerend. "Er zijn vergevorderde plannen met dikke rapporten vol voorspellingen over aardgaswinning vanaf Ternaard onder de Waddenzee. Nu het bedrijf hier veel eerder stopt, kun je je afvragen hoe goed die winning te voorspellen is."

Het Zuidwalveld is ooit toevallig ontdekt, vertelt Petersen. "Mensen gingen kijken hoe het zit met een vulkaan die onder de Waddenzee zit. Bij dat onderzoek trof men ineens aardgas aan. Toen gingen alle bellen rinkelen, want dat was destijds een goede energiebron. Toen is er toestemming gegeven voor het in ontwikkeling brengen van dat aardgasveld. Het is het enige boorplatform voor de winning van aardgas dat in de Waddenzee staat. Als je op de boot naar Vlieland gaat, zie je het aan bakboord."

De Waddenvereniging is er altijd op tegen geweest. "We hebben altijd als zorg bij gas- en zoutwinning dat de bodem daalt op de plek waar het gewonnen wordt. Bij Zuidwal ligt het eiland Griend, waar ook nog eens zout wordt gewonnen in de buurt. Hoeveel schade er veroorzaakt is, kan niet precies gezegd worden. De bodem blijft ook vaak doordalen na het stoppen."