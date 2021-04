Smelne's Erfskip houdt filmavond over Drachtster bevrijding

"We hebben er vanuit Smelne's Erfskip een presentatie omheen gemaakt met foto's en kaarten, vanaf het moment dat de Canadezen de Rijn over trekken en door het oosten naar het noorden gaan," vertelt Jan van Zinderen van de vereniging. "Op het moment dat ze bij Drachten komen, beginnen we met het draaien van de film. Als die klaar is gaan we weer verder met de Canadezen die via Drachten, Kootstertille en Noardburgum naar Dokkum toe rijden."

Beelden van de banketbakker

De beelden zijn gemaakt door Engbert Gerrit van der Meulen (1897-1961), destijds banketbakker. "Dat was de schoonvader van Roel Oostra, die directeur van de Lawei was. Van der Meulen filmde veel, daar is veel van bewaard gebleven."

Op de dag voor de bevrijding was Drachten bang dat de Duitsers de hoofdbrug zouden opblazen, vertelt Van Zinderen. "Alle winkels in het centrum waren afgetimmerd met planken en borden. Maar toen het zo ver was, waren de Duitsers al weg. Ze hebben de brug niet opgeblazen. Het verzet heeft het dynamiet onder de brug vandaan gehaald. Dus het liep goed af. In de film zie je ook dat de avond ervoor al groepjes mensen in het centrum staan en met elkaar praten over het hoe en waarom. Toen waren de Duitsers al op de vlucht geslagen."

Bevrijding

Bakker Van der Meulen heeft het allemaal vastgelegd. "Je ziet als eerste de condensstrepen van de Amerikaanse of Engelse vliegtuigen, bommenwerpers die naar Duitsland onderweg waren om te bombarderen. Ook is er beeld van een Engelse parachutist die neerkomt in Drachten. Door de ondergrondse wordt hij op een motor meegenomen naar een onderduikadres. De Drachtsters stonden in de hoofdstraat. De volgende dag reden de Canadezen over de Noordkade naar het centrum. Daar was veel volk om ze toe te juichen."