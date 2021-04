Oekraïense vluchteling blaast jongerenafdeling ChristenUnie nieuw leven in

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de 15-jarige Yaroslava Tymts. Er is spanning over de mogelijke uitzetting en in het azc waar ze nu woont was onlangs een grote corona-uitbraak. Op de vrijdag van het interview mag ze eigenlijk weer naar school toe, het christelijk gymnasium in Leeuwarden, Beyers Naudé. "De wifi in het azc is niet altijd even goed. Het beeld stoorde wel eens. Van de uitbraak zelf heb ik geen last gehad. Die was aan de andere kant van het azc."

Politiek

Stilzitten is lastig voor Tymts. Toen ze in het azc van St.-Annaparochie zat, werd ze lid van de jeugdraad van de gemeente Waadhoeke. "Ik ben altijd al geïnteresseerd in politiek. In de jongerenraad heb ik geleerd hoe een gemeente werkt." Naast dit werk geeft ze ook zwemles in Tytsjerksteradiel. Maar nu volgt dus een nieuwe stap in de politiek. "Samen met Tjidsger en Maaike zijn we opnieuw begonnen. We willen jongeren stimuleren mee te doen en te interesseren voor de politiek. Ze leren hoe Nederland geregeerd wordt."