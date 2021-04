Autocross Kollum begint doneeractie om hoofd boven water te houden

Stichting Noordelijke Autocross Club yn Kollum heeft een doneeractie opgezet, want door het coronavirus staat het water aan de lippen. Het is al meer dan anderhalf jaar stil op het Van der Schaaf-circuit in Kollum, bij de buurtschap Ter Lune. Door de maatregelen kunnen er geen wedstrijden worden gehouden en de financiële buffer van de organisatie loopt naar z'n einde. Het onderhoud van auto's en het crossterrein kost veel, daarom kunnen mensen doneren om de club overiend te houden.