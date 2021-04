Omrop TIP: Jonge 'Beklimmers' in Fryslân DOK

De titel van deze Fryslân DOK 'Go north, young man!' is geïnspireerd op de jonge helden die het westen van Amerika gingen ontdekken: 'Go West, young man!' Een uitdrukking uit een andere tijd. Maar ook voor Friese jongeren lag de toekomst lang in het westen des lands.

Als je jong bent en je wilt wat, moet je vooral níét op het Friese platteland blijven hangen. Hop, de Afsluitdijk over - dáár liggen de kansen, dat is de toekomst. Wat achterblijft zijn 'de blijvers'. Geen kwalificatie waar de ambitie vanaf spat. Er vallen woorden als 'braindrain' en 'leegloop'. Hoe houden we talentvolle jongeren in Friesland?