Petitie 'Aanvalsplan Grutto' in twee dagen al 20.000 keer getekend

Volgens het plan moeten er 30 gebieden van zo'n 1.000 hectare komen waar vol ingezet wordt op weidevogels. Open weidegebied met een hoog waterpeil en kruidrijk grasland waar pas laat gemaaid wordt, moet de vogels meer steunen. Boeren zouden voor agrarisch natuurbeheer een goede compensatie moeten krijgen. Het plan kost 25 miljoen per jaar: dat is twee euro per Nederlander. In Fryslân zou het gaan om tien of elf gebieden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde in februari al een motie om minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur te vragen aan te geven hoe zij het 'Aanvalsplan Grutto' wil uitvoeren. In 2020 werd het plan aangeboden aan minister Schouten en de Kamer. Het plan werd toen hartelijk ontvangen, maar een goede financiering is niet toegezegd.