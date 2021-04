Autodiefstal in Drachten: politie vindt gestolen spullen

De politie van Oost-Fryslân was op zoek naar de eigenaar van spullen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden gevonden in Drachten. Het gaat onder meer om een leren jas, een nieuw paar schoenen, een telefoon en wat kleingeld. Volgens de politie kwamen de spullen mogelijk uit auto's uit de omgeving van de Klokhuislaan en de Stationsweg.