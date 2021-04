Te weinig doorstroommogelijkheden voor dakloze jongeren in Fryslân

In de nachtopvang in Leeuwarden is op dit moment per nacht plaats voor zes jongeren in een speciale afdeling. Maar op plek te houden willen begeleiders en interventiemedewerkers het liefst zo snal mogelijk een doorstroommogelijkheid hebben voor jeugd die in de nachtopvang komt. Maar nu is dat moeilijk.

Guliyev: "Het liefst proberen we dit binnen drie maanden te doen, dat lukt niet altijd. Er zijn te weinig mogelijkheden die dit soort jongens willen en kunnen begeleiden. De doelgroep verandert en er wordt niet goed genoeg mee veranderd."

Vraagtekens

Dit jaar is er 3,5 miljoen euro om de dakloosheid in Fryslân aan te pakken. Daarvan gaat bijna 1,3 miljoen naar het voorkomen van dakloosheid bij jongeren of het verbeteren van hun opvang. De vraag is of de 3,5 miljoen echt wat zal opleveren voor de jongeren die in de nachtopvang komen. Kok zet hier zijn vraagtekens bij. "Daar is eigenlijk nog geen oplossing voor."