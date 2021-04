Henk de Jong geeft eindelijk toe: "Het moet wel heel raar lopen, willen we het niet halen"

Cambuur stond al vrij snel met 0-2 voor, maar Den Bosch kwam in de eerste helft nog terug naar 2-2. Ook in de tweede helft werd de 2-3 voorsprong weer gelijkgetrokken door de thuisploeg. "Misschien doordat je op voorsprong komt, gaat er toch weer onbewust een beetje concentratie vanaf. Daardoor krijg je hem toch nog een keer tegen. Maar ik denk dat we al met al goed terug hebben gevochten en een knappe overwinning hebben geboekt uiteindelijk", zegt aanvaller Ragnar Oratmangoen daarover.

Hij scoorde vrijdagavond twee keer, maar had eigenlijk nog een keer moeten scoren. Op slag van rust kwam de aanvaller oog in oog met de doelman van Den Bosch, maar hij wilde het te mooi afmaken. Uit de tegenaanval die daaruit kwam, scoorde Den Bosch. "Ik heb het nog niet teruggezien. Ik hoorde van Antonia ook dat hij vrij was. Dan moet ik daar een betere keuze maken. De keuze die ik nu maakte was niet de beste. Ik had hem hard in de hoek moeten schieten", zegt Oratmangoen.

"Ragnar Oratmangoen moet hem afleggen naar Antonia. Dan is het 1-3. Dat moet je weten. Gelukkig schiet hij hem op het laatst binnen, want Korte staat er dan ook heel goed voor. Dat moeten we wel leren", zegt trainer De Jong over die situatie.