Overwinning in doelpuntenspektakel brengt Cambuur nog dichter bij promotie

Al na vier minuten kwam de koploper van de Keuken Kampioen Divisie op voorsprong. Doelman Wouter van der Steen reageerde niet goed op een schot van Ragnar Oratmangoen, waardoor het al vroeg in de wedstrijd raak was.

Bijna twintig minuten later kreeg Issa Kallon een penalty, nadat hij na een snelle sprint onderuit gehaald werd door een Den Bosch-verdediger. Robert Mühren benutte dat buitenkansje, waarmee hij zijn eigen clubrecord aanscherpte naar 32 doelpunten in één seizoen.

Den Bosch komt terug

De moraal van de thuisploeg was daarmee echter nog niet gebroken. Na 36 minuten maakte Romano Postema via een rebound de aansluitingstreffer. Keeper Sonny Stevens kon een inzet van Frank Sturing in eerste instantie nog wel knap tegenhouden, maar had geen antwoord op het schot van dichtbij van Postema.

Vlak voor rust kwam de hekkensluiter zelfs op gelijke hoogte. Cambuur had met de tweede van Oratmangoen eigenlijk op 3-1 moeten komen. Die wilde het oog-in-oog met Van der Steen echter te mooi doen, waardoor Den Bosch in de aanval kon. Die aanval werd verzilverd door Dhoraso Moreo Klas: 2-2.

Doelpuntenspektakel

Den Bosch heeft alleen in de pauze kunnen genieten van het gelijkspel, want al na dertig seconden in de tweede helft kwam Cambuur weer op voorsprong. Michael Breij zag zijn schot met veel geluk binnenvallen.

Maar ook die tik kon Den Bosch weer verwerken. Oud-Heerenveenspeler Jizz Hornkamp maakte er een kwartier voor tijd 3-3 van. Opnieuw reageerde Cambuur echter direct. Deze keer met Nick Doodeman, die met zijn eerste goal voor de Leeuwarders Cambuur op voorsprong bracht. Oratmangoen besliste in de blessuretijd de wedstrijd: 5-3.

Promotie

Met de overwinning staat koploper Cambuur nu dertien punten voor op nummer drie Almere City, die nog wel een wedstrijd te goed heeft. Die wedstrijd, tegen Telstar, wordt maandag gespeeld. Als Almere die wedstrijd niet wint, dan zou Cambuur in het volgende weekend al kunnen promoveren.