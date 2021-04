Linda Slagter (CNV Vakmensen) over staking vrachtwagenchauffeurs: '3,5 procent erbij'

In de nieuwe CAO, waar komende maandag het werk voor gestaakt wordt, moet een loonsverhoging van 3,5 procent komen, vinden ze bij het CNV en FNV. "De huidige situatie is dat de werkgever 2 procent biedt en lastig wil praten over de zwaarwerkregeling, wat inhoudt dat chauffeurs en logistiek medewerkers eerder stoppen met werken", zegt Linda Slagter van CNV. "Verder zouden we graag een standkachel en een standairco in de auto's willen, want als men overnacht kan het heel erg heet of heel erg koud zijn"

Maar de werkgevers denken anders over bijvoorbeeld loonsverhoging. Ze willen niet met de eisen meegaan omdat ze vinden dat corona de sector hard heeft getroffen.

"Schamele loonsverhoging"

Toch zegt Slagter dat dat niet terug te zien is. De faillissementen in de transport zijn lager dan in voorgaande jaren. "Vanaf 2020 groeit het aantal werkgevers, groeit het aantal vacatures en werknemers in de sector ook, en er zijn meer NOW aanvragen. Dus wij zien geen reden om akkoord te gaan met een schamele loonsverhoging."

De aanmeldingen voor de staking stromen intussen binnen bij de vakbonden. Volgens Slagter zal de staking komende maandag hoe dan ook opgemerkt worden. "De gehele transport en logistiek zal er wat van merken: de pakketten, de supermarkten, de bouwmarkten, de bouw zelf, chemie." Toch verwachten ze bij het CNV wel dat er begrip is voor de mensen in de transportsector.