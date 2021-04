Gemeente Noardeast-Fryslân moet miljoenen bezuinigen

Bezuinigingen

In de berekeningen die eind maart in een besloten bijeenkomst aan de gemeenteraad werden voorgelegd, wordt wel duidelijk dat er (grote) bezuinigingen nodig zijn. Wat voor bezuinigingen dat zijn is eigenlijk onmogelijk om nu al te zeggen. Dat komt mede, omdat in de berekeningen nog geen duidelijkheid is omtrent de coronacrisis en de nasleep daarvan. Vermoedelijk worden daardoor de kosten in de aankomende jaren nog veel hoger. Ook is in de voorgelegde berekening het groenonderhoud uit de Kapitaalgoederen, waarover de raad donderdagavond 8 april geïnformeerd werd, nog niet meegenomen.