Bestuurskundige Osinga: "Lokale politiek kan iets leren van politieke chaos in Den Haag"

Gemeenteraadsleden, ook in Fryslân, kunnen veel leren van de politieke chaos in Den Haag. Volgens bestuurskundige Rieks Osinga van de Thorbecke Academie in Leeuwarden is de discussie over macht en tegenmacht iets waar ook lokale politici wat van kunnen opsteken. Landelijk is de Tweede Kamer feitelijk het hoogste orgaan, dus ook de macht, en op lokaal niveau is dat de gemeenteraad. De praktijk is vaak anders. Raadsleden doen het werk erbij en krijgen te weinig ambtelijke steun. Daar komt nog bij dat gemeenten er de laatste jaren veel meer taken bij hebben gekregen. Toch moet de democratische zeggenschap terug naar de mensen die het dichtst bij de kiezers staan, zegt Osinga. Lokaal is dat de gemeenteraad, provinciaal zijn dat de Staten en op landelijk niveau is dat de Tweede Kamer.