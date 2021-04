Johnny Jansen vooraf aan noordelijke derby tegen FC Groningen: "Het moet effectiever"

Johnny Jansen heeft het met dikke letters op het bord geschreven: "Effectiviteit". Daar werd deze week bij Heerenveen vooral over gesproken. Want er werd dan wel verloren van Ajax, maar er had absoluut meer in gezeten. Via Henk Veerman en Mitchell van Bergen kreeg de ploeg wel kansen, maar na 90 minuten stapten de spelers na de 1-2 nederlaag teleurgesteld van het veld.