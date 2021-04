Minister blijft erbij: stroomkabel loopt straks onder Schiermonnikoog door

De kabel moet aangelegd worden door netbeheerder Tennet. Volgens de tegenstanders heeft dat grote gevolgen voor de natuur en de veiligheid. In de brief aan de Kamer schrijft de minister dat hij begrijpt dat er "in de regio zorgen leven over dit tracé, zowel bij natuurorganisaties, landbouw, de visserij en individuele grondeigenaren. In het vervolgtraject blijf ik daarom met al deze partijen in gesprek om te zorgen dat het uitgewerkte tracé zo optimaal mogelijk is." Volgens de minister is het besluit, om de stroomkabel onder Schiermonnikoog te leggen, genomen 'in een zorgvuldig proces met de regio'.

Het definitieve besluit over de exacte route voor de stroomkabel wordt eind 2021 verwacht. Tegen die tijd zal Tennet ook de benodigde vergunningen aanvragen. In 2022 ligt er dan een ontwerpbesluit, waar iedereen op kan inspreken.

Eilanders bang

De eilanders vrezen dat het niet zal blijven bij de elektriciteitskabel die nu is aangekondigd. Die bestaat in de praktijk trouwens uit twee kabels, omdat één niet genoeg is om alle stroom van het windmolenpark te vervoeren.