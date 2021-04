Cel geeist tegen oud-inwoner van Drachten (35) vanwege ontucht met meisje (14)

De meisjes waren weggelopen van huis. In de nacht van 26 op 27 juli zouden ze door de mannen zijn gedrogeerd en meegenomen. In de woning werd één van de meisjes verkracht in de douche.

Voor de verkrachting is volgens justitie geen bewijs, voor de ontuchtige handelingen wel. De verdachte was niet aanwezig bij de behandeling van de zaak. Hij ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt. De rechtbank doet op 23 april uitspraak in de saak.