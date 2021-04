Skûtsjeschippers melden zich massaal aan voor IFKS

De schippers hadden tot 1 april de tijd om zich aan te melden. De IFKS staat gepland voor de week van 7 tot en met 14 augustus. Omdat het laatste kampioenschap in 2019 gehouden werd - vanwege de coronacrisis ging het kampioenschap vorig jaar niet door - hebben wij de belangrijkste veranderingen in de vloot op een rijtje gezet.

De vloot van de familie Heerschop

Hij zeilde al sinds 2003 met de Wylde Wytse, maar Sikke Heerschop vond een ander skûtsje in Engeland en wil daar de komende jaren mee verder. Het schip heeft de toepasselijke naam 'Ingelskman' gekregen. Zoon Wytse Heerschop, tot nu toe schipper op de Woeste Ånne, neemt de Wylde Wytse over, maar gebruikt de wisseling voor een klein eerbetoon aan vader Sikke: het skûtsje heet nu 'Us Heit'. Dat betekent dat de Woeste Ånne 'voor de kant' komt te liggen. Voor de liefhebber: hij staat te koop.

Geen vrouwenskûtsje meer

Het skûtsje dat vier jaar lang volledig door vrouwen werd gezeild, doet niet langer mee aan de IFKS. Schipper Alisa Stekelenburg maakte na het kampioenschap van 2019 bekend dat het team ophoudt om zo meer tijd voor andere zaken over te houden. "We wilden dit vijf jaar doen, maar het kost allemaal veel tijd en ik wil ook graag in mijn huis aan de slag. Maar we hebben zeker een prachttijd gehad", zei Stekelenburg toen.

Team Emanuel verder op de Drie Gebroeders

De Emanuel, het skûtsje waar schipper Merijn Olsthoorn in 2017 kampioen mee werd, verdwijnt uit de vloot. Ook de schipper zelf maakte eind 2019 bekend op te houden in de IFKS. Aeger van der Hoeff neemt het helmhout van hem over, maar dat wordt wel het helmhout van de Drie Gebroeders.