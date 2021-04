Bijzondere beelden van het Fries Film Archief: Prins Philip neemt het op tegen Friese paarden

Op de dag van het overlijden van de Britse prins Philip, brengt het Fries Film Archief beelden naar buiten, waar op te zien is dat hij het in een menwedstrijd opneemt tegen een vierspan Friese paarden. De wedstrijd was in de tuin van Windsor Castle, ergens in de jaren '70. Het span Friese paarden was van vierspanmenner Leo Kraaijenbrink. Hij haalde de vijfde plaats in de wedstrijd, en eindigde daarmee voor het span van prins Philip.