Schaatsers kunnen zich vanaf 5 juli op Thialf voorbereiden op Olympische Spelen

"Het is goed dat onze topsporters enkele weken extra hebben om zich in eigen land, op vertrouwd ijs te kunnen voorbereiden op het olympisch seizoen", zegt Remy de Wit. Hij is technisch directeur bij de KNSB. "Nog belangrijker is dat we met zijn allen bijtijds duidelijkheid hebben, zodat alle teams een optimale planning kunnen maken."

Marc Winters, directeur van Thialf, is blij met de uitkomst van de gesprekken: "In goed overleg hebben we nu vlot afspraken kunnen maken over het zomerijs. Dit is ook precies hoe we dit in de toekomst willen doen: met onze topsportpartners vroegtijdig structurele afspraken maken. Niet alleen voor het zomerijs, maar topsportijs voor het gehele seizoen."