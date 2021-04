Acht dorpen los met prijsvraagfase Waddenkust K(l)eigoed

"Ik ben trots op dit project", vertelt erfgoedgedeputeerde Klaas Fokkinga. "Ik vind het uniek dat de dorpsbewoners dit zelf zo oppakken en werken aan leefbaarheid, recreatie en erfgoed."

Geselecteerde ideeën

In de gemeente Waadhoeke gaat het om de gereformeerde kerk in Sexbierum en de watertoren in Sint Jacobiparochie. In Noardeast-Fryslân gaat het om de oude zuivelfabriek in Morra/Lioessens, het oude rechthuis in Kollum, een boerderij in Augsbuurt, een leegstaande winkel in Holwerd, een oude herberg/brouwerij in Ferwert en het Ruurd Wiersmahûs in Burdaard.

Alle dorpen zijn door beide gemeenten in de gelegenheid gesteld ideeën in te dienen. Daarna zijn de acht bij het project passende ideeën door hen voorgedragen aan de provincie.

Professionele steun

Bij het maken van de plannen kunnen de dorpen rekenen op professionele ondersteuning, zoals van Kenniscentrum Herbestemming Noord, de Toerisme Alliantie, Ynbusiness en een architect. Via de methodiek van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) werken inwoners, overheid en adviseurs samen om een dorp leefbaar te maken en samen te ontwikkelen.

Een onafhankelijke jury kiest eind dit jaar welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering is gepland in 2022 en 2023.

Waddenkust K(l)eigoed en Erfgoed Deal

In dit project wordt erfgoed ingezet voor het in goede banen leiden van de effecten van krimp in beide gemeenten met een aanpak 'van onderop'. Vier tot zes leegstaande karakteristieke panden worden verbouwd tot hoogwaardige overnachtingsaccommodaties. De panden blijven zo behouden én ze leveren een bijdrage aan de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied. Zo wordt ingezet op cultuurtoerisme dat bijdraagt aan leefbaarheid en seizoensverlenging en uitgaat van de kwaliteit van een gebied, zo stelt de provincie.

Waddenkust K(l)eigoed is een project uit de landelijke Erfgoed Deal die is ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal worden projecten gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven. Met de bijdragen van Rijk, provincie en gemeenten is er in totaal voor Waddenkust K(l)eigoed 950.000 euro beschikbaar.