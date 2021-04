Met de camper op vakantie in eigen land: "Minder Duitsers, meer Nederlanders"

Het paar had altijd aleen camper, en is in 2015 zelf begonnen met een camperplaats. Het is vernoemd naar het nabijgelegen kasteel Stoutenburght, waar gasten een rondleiding kunnen krijgen. In 2017 is de plek zelfs uitgeroepen tot 'camperlocatie van het jaar'.

Er staan deze vrijdag zo'n zes campers op Stoutenburght. Volgens beheerder Anton Koning was dat eerder deze week wel anders. "Het is nu rustiger geworden, met het paasweekend zaten we bijna vol. Maar met die sneeuwbuien van deze week zijn veel mensen weggegaan. Maar ik verwacht dat het dit weekend wel weer aantrekt."